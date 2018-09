Serra-talhadense é morto com tiros de pistola e espingarda 12 no Sertão de Pernambuco

Na noite desse sábado (22), por volta das 19h30, a Central de Operações da 2ª CIPM tomou conhecimento de uma vítima de disparos de arma de fogo no Assentamento Bom Jesus, na zona rural de Orocó, no Sertão do São Francisco, tendo como vítima Antonio Marcos dos Santos, 40 anos, natural de Serra Talhada.

De acordo com a PM, estava havendo um aniversário na localidade quando chegou um veículo modelo Gol de cor prata e placa não anotadas, onde desceram dois indivíduos e efetuaram disparos de Cal. 12 e .40.

A vítima veio a óbito no local, e seus algozes se evadiram do local. O Instituto de Criminalística foi acionado para realização da perícia no local e o corpo foi removido para o IML de Petrolina. A Polícia Civil investiga o caso.

Do Blog O Povo com a Notícia