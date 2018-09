Serrano enfrenta Petrolina fora de casa e precisa da vitória

Petrolina e Serrano se enfrentam neste domingo (23) no Estádio Paulo Coelho, às 16h00. Para o Serrano só a vitória interessa, se quiser pensar na disputa da próxima fase do Campeonato Pernambucano da Série A2.

O Jumento de Aço está com cinco pontos na tabela de classificação e precisa do trunfo para encostar no Petrolina e no 1º de Maio, líder e vice-líder do grupo com 10 pontos cada.

Transmissão

A partida vai ser transmitida pela rádio Vilabela FM 94,3 de Serra Talhada, com a Equipe Bola na Rede a partir das 15h00.

Link para ouvir o jogo: http://vilabelafm.com.br/ao-vivo/