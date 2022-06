Homem é morto a tiros na madrugada desta quinta em Serra Talhada

O crime ocorreu uma hora após o encerramento da festa. A vítima participou dos festivos juninos.

Um homem identificado por Mikerllan Wesley Lima dos Santos, 23 anos, foi executado nas proximidades do cemitério público local, no bairro Borborema. O crime ocorreu uma hora após o encerramento da festa, a vítima participou dos festivos juninos.

De acordo com informações, houve principios de um tiroteio. Além do óbito, duas pessoas ficarão feridas, respectivamente um casal. Foram socorridos para o Hospital Agamenon Magalhães – Hospam e passam bem.

Entretanto, o crime ocorreu quando um veículo de cor preta se aproximou do jovem, o passageiro desceu atirando contra a vítima. Logo em seguida tomou destino ignorado. Cerca de quatro disparos atingiram Mikerllan.

A Polícia Militar e Civil, estiveram no local isolando as áreas do crime e iniciando as investigações. A Polícia Científica esteve presente e conduziu o corpo para o Instituto Medicina Legal de Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Com Informações do Nayn Neto