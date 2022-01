Homem é preso em flagrante após invadir residência em Serra Talhada

Policiais Militares do 14º BPM foram solicitados pela central de operações para verificar uma ameaça no bairro CAGEP em Serra Talhada. Chegando ao local, foram informados pela vítima que o acusado teria invadindo sua residência e tentando agredir o seu pai, como também, na noite do dia 29/12/2021 teria furtado o aparelho celular e desferido ameaças contra ela.

Diante dos fatos, o acusado foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para medidas julgadas cabíveis. Do Vila Bela Online