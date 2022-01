Sinpol faz protesto sobre aumento de homicídios em PE

Para chamar a atenção da população sobre o aumento da violência no estado de Pernambuco, o Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol) realizou na manhã desta sexta-feira (31) um protesto na Orla de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Durante o ato, 3.223 cruzes foram espalhadas na areia da praia, para simbolizar as 3.223 mortes registradas em 2021 até o dia 30 de dezembro. Essa é a primeira de uma série de atos marcados em todas as regiões de Pernambuco que acontecerão no mês de janeiro.

“Com esse protesto, vamos tentar mostrar a toda a sociedade o número alarmante de homicídios no nosso Estado. Para se ter uma ideia, até o último dia 30 de dezembro já foram contabilizadas 3.223 mortes. Então, essas cruzes vão simbolizar cada vida perdida”, frisou o vice-presidente do Sinpol, Marsal Sobreira.

“Vale ressaltar que os policiais civis estão numa operação padrão. Entregamos o PJES (Programa de Jornada Extra de Segurança) e, por isso, os policiais da linha de investigação tiveram de ser tirados das ruas para suprir a carência da permanência nas delegacias, ou seja, as investigações dos homicídios estão paradas. E ontem, decretamos Estado de Greve“, completou. Do Nayn Neto