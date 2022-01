Motorista de carro adaptado para deficiente é assassinado a facadas após colisão com outro veículo

Um homem de 44 anos foi assassinado, neste sábado (1º), em Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, ele estava dirigindo um automóvel de passeio, quando uma caminhonete bateu na traseira do seu veículo. O criminoso desferiu na vítima vários golpes de arma branca, como faca ou punhal. A vítima morreu no local.