Homem é Preso em Flagrante por Agredir Companheira no Bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

Mais um caso de violência doméstica foi registrado em Serra Talhada na noite desta quarta-feira (24), desta vez no bairro Bom Jesus. Por volta das 21h30, policiais do 14° Batalhão da Polícia Militar foram acionados para atender a uma denúncia de agressão física contra uma mulher dentro de casa.

Ao chegarem à residência localizada na Rua Bela Vista, os militares encontraram a vítima, que relatou ter sido agredida pelo companheiro após uma discussão motivada por uma dívida de R$ 30,00. Segundo a mulher, o agressor chegou embriagado e, irritado com o valor que teria sido emprestado à filha da vítima, passou a ameaçá-la, dizendo que “acabaria com ela” caso o dinheiro não fosse devolvido.

A situação evoluiu para agressões físicas, com puxões de cabelo e mordidas que causaram lesões visíveis no braço e na perna esquerda da vítima. O acusado foi detido no local e ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada.

O homem foi autuado em flagrante por violência doméstica, e o caso agora está sob responsabilidade da autoridade policial, que deverá tomar as medidas legais previstas na Lei Maria da Penha.