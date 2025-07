Governadora Raquel Lyra visita Serra Talhada para assinar duas ordens de serviços para Barragem do Jazigo e na adutora de Varzinha

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, esteve em Serra Talhada nesta quinta-feira (25) para a assinatura de ordens de serviço que marcam importantes investimentos na infraestrutura hídrica do município. A agenda oficial contemplou a autorização para o início das obras de recuperação da Barragem do Jazigo e da adutora que abastece o distrito de Varzinha.

As ações fazem parte do compromisso do Governo do Estado com a segurança hídrica do Sertão do Pajeú, visando garantir o abastecimento de água para a população e fortalecer a capacidade de armazenamento e distribuição no período de estiagem. A barragem do Jazigo é uma das principais estruturas do município e sua recuperação era uma demanda antiga da população local. Já a requalificação da adutora de Varzinha vai beneficiar diretamente centenas de famílias do distrito, melhorando a regularidade e a qualidade do fornecimento de água.

Durante o ato, Raquel Lyra destacou a importância das intervenções para o desenvolvimento regional e reafirmou o compromisso de sua gestão com o interior do estado. “Estamos aqui para garantir o básico. Água é dignidade, é condição para viver com segurança e esperança. Essas obras representam mais qualidade de vida para o povo de Serra Talhada”, declarou a governadora.