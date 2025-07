Raquel Lyra critica herança do PSB em Serra Talhada: “Obras atrasavam e a culpa caía nos prefeitos, mas a responsabilidade era do Estado”

Durante agenda oficial nesta sexta-feira (25) em Serra Talhada, a governadora Raquel Lyra (PSD) aproveitou a assinatura da ordem de serviço para a implantação do sistema de abastecimento de água do distrito de Varzinha para disparar um recado político direto ao PSB, partido que governou Pernambuco por 16 anos.

Sem citar nomes, Raquel atribuiu à gestão anterior a responsabilidade pelo atraso em obras essenciais no interior, como o abastecimento de água.

“As pessoas esperavam as obras acontecerem, o tempo passava, e acabavam ficando com raiva do prefeito, do vereador, do deputado. Mas, na verdade, a responsabilidade era do Governo de Pernambuco”, disse Raquel, arrancando aplausos do público presente.

A governadora destacou que, ao assumir o comando do Estado, levou consigo os relatos de sofrimento da população que conheceu durante a campanha, e reforçou o compromisso de mudar a realidade do Sertão.

“Graças a Deus, tivemos a oportunidade e a honra de sermos eleitos por vocês. Quando a gente chega ao governo, a gente não chega sozinho chega com cada história que viveu, com cada conversa de pé de ouvido que teve, ouvindo o sofrimento das pessoas. E todas as vezes que voltamos não só eu, mas todo o nosso time, as pessoas que acreditam na força do trabalho, da união, do amor a gente volta cheio de energia para continuar trabalhando, e sem nunca deixar de acreditar”, declarou.

O evento também contou com a presença de lideranças locais e reforça a estratégia de Raquel Lyra de ampliar sua base no Sertão do Pajeú, região onde o PSB sempre teve influência política. A governadora ainda cumprimentou o vice-prefeito de Serra Talhada e destacou a importância de parcerias institucionais, mas deixou claro que sua gestão está focada em destravar obras e virar a página de um passado de omissão do Estado.

DO Júnior Campos