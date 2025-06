Homem é preso por posse ilegal de arma e tráfico de drogas em Sítio dos Nunes

Na madrugada desta segunda-feira (09), policiais militares do 14º Batalhão de Polícia Militar (14º BPM), durante patrulhamento ostensivo, foram acionados pela Central de Operações para averiguar uma ocorrência de violência doméstica no distrito de Sítio dos Nunes, em Flores, no Sertão do Pajeú.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima, uma mulher que relatou ter sido agredida pelo companheiro após um desentendimento durante o retorno de uma festa. Segundo o depoimento da vítima, o acusado teria consumido bebida alcoólica em excesso, o que desencadeou uma discussão. Ainda segundo a mulher, ela foi empurrada, teve os cabelos puxados e, já dentro do carro, foi agredida com socos. Ao chegarem em casa, o agressor passou a ameaçá-la com uma arma branca.

A guarnição foi conduzida pela própria vítima até o cômodo onde o acusado dormia. No local, os policiais encontraram várias munições espalhadas pelo chão. Ao ser acordado, o homem admitiu possuir uma arma de fogo – um rifle calibre .22 – que foi localizado sobre o guarda-roupa. Junto com a arma, os PMs também encontraram um pote de vidro contendo substância semelhante à maconha.

Durante a revista na residência, foram localizadas mais porções da mesma substância, totalizando 120 gramas, além de uma balança de precisão, o que reforça a suspeita de tráfico de entorpecentes.

Diante dos fatos, o acusado foi preso em flagrante e conduzido, juntamente com a vítima e todo o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil para a adoção das medidas cabíveis.

DO Júnior Campos