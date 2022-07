Homem é preso suspeito de roubar carro de padre e distribuir cerca de R$ 40 mil, que estava no veículo, em Caruaru

Um homem foi preso suspeito de roubar o carro de um padre na madrugada desta terça-feira (5) e distribuir cerca de R$ 40 mil, que estava no veículo, com a população, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A vítima informou que o dinheiro era de doações dos fiéis, segundo o G1 Caruaru.

De acordo com a Polícia Militar, o padre é do estado de Alagoas. O crime ocorreu às margens da BR-104. O carro e o suspeito do roubo foram localizados na zona rural do município. Cerca de R$ 60 mil estavam guardados no automóvel. Destes, o suspeito distribuiu com a população em torno de R$ 40 mil.

Ainda segundo a PM, os outros R$ 20 mil foram encontrados dentro do carro. O suspeito confessou o roubo e também que havia distribuído parte do dinheiro com a população. A Polícia Civil vai investigar o caso. Do Vila Bela online