Homem invade casa da ex com faca, ameaça matar mãe e filho, e acaba atingido por tijolada em Serra Talhada

Um caso de violência doméstica quase termina em tragédia na madrugada desta segunda (28), no bairro Alto do Bom Jesus, em Serra Talhada. Por volta das 2h40, policiais do 14º BPM foram acionados para atender uma grave denúncia de ameaça na Rua do Sol.

De acordo com a Polícia Militar, ao chegarem ao local, os agentes flagraram um casal em forte discussão na via pública. Mesmo com a presença da equipe, o homem permaneceu agressivo, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo.

A mulher relatou que o ex-companheiro invadiu sua residência armado com uma faca e passou a ameaçar matar ela e seu filho. Em meio ao desespero, ela reagiu com um tijolo, atingindo a cabeça do agressor, o que permitiu que ela escapasse para pedir ajuda.

Durante a confusão, o acusado teria se livrado da faca antes da chegada da polícia, o objeto não foi encontrado. Ambos foram levados à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada como ameaça, com base na Lei Maria da Penha. O caso resultou em flagrante e encaminhamento para as medidas legais cabíveis.