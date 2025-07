Bebê morre em Serra Talhada após suspeita de engasgo e caso levanta suspeitas de maus-tratos

Uma ocorrência registrada em Serra Talhada, terminou com a morte de um bebê de 3 meses, cujo corpo foi encaminhado diretamente ao Instituto de Medicina Legal (IML), sem preenchimento da declaração de óbito, para que a causa da morte seja devidamente apurada.

Segundo apuração exclusiva do blog, o bebê deu entrada em uma unidade de saúde da cidade com suspeita de engasgo, conforme relato da própria mãe. No entanto, ao ser avaliado pela equipe médica, foram constatados sinais preocupantes: desnutrição grave, assaduras intensas, má higiene e lesões que sugerem possível agressão. Apesar das marcas, não havia indícios de abuso sexual.

A conduta da mãe também chamou atenção. Ao ser informada do óbito da criança, ela demonstrou indiferença com a notícia, o que reforçou a suspeita de negligência por parte dela. A hipótese mais provável, segundo a fonte oficial ouvida pelo blog, é que o bebê realmente tenha se engasgado, mas em um contexto de abandono e maus-tratos.

DO Júnior Campos