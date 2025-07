‘Sou usuário há anos’: abordagens policiais desmascaram rotina do crack em Serra Talhada

Em mais uma ação de combate ao uso e tráfico de entorpecentes em Serra Talhada, policiais do 14º Batalhão realizaram duas ocorrências distintas que resultaram na apreensão de drogas e na condução de dois indivíduos à Delegacia de Polícia Civil.

A primeira intervenção ocorreu na Travessa Luiz Brás da Silva, no bairro Borborema. Durante patrulhamento ostensivo em uma área já conhecida pela prática ilícita, os policiais flagraram um homem de 30 anos, identificado apenas pelas iniciais T.H.V.R., entrando em uma casa abandonada frequentemente utilizada para o consumo de drogas. Ao ser abordado, ele foi surpreendido enquanto manipulava um invólucro plástico com uma substância análoga ao crack. O suspeito assumiu ser usuário antigo da droga. Com ele foi apreendido um grama do entorpecente.

Já a segunda ocorrência foi registrada na Rua Capitão Antônio Inácio de Medeiros, no bairro Bom Jesus. Uma mulher de 32 anos, identificada pelas iniciais L.H.S.S., foi abordada em via pública após levantar suspeitas da equipe policial. Durante a revista, os PMs localizaram dois invólucros com substância semelhante a crack escondidos em sua roupa íntima. Ela também confirmou ser usuária há anos. Com a imputada, também foi apreendido um grama da droga.

Ambas as ocorrências resultaram na lavratura de Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs) por posse de entorpecentes e na identificação de dois pontos de uso debelados.