Mulher esfaqueia o marido dentro de casa em Santa Cruz da Baixa Verde e vai parar na delegacia

Um caso grave de violência doméstica foi registrado na madrugada deste domingo (27), no município de Santa Cruz da Baixa Verde. Uma mulher de 18 anos foi presa após esfaquear o próprio companheiro durante uma discussão dentro da residência do casal.

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua Projetada, no Centro da cidade. K.F. da S. S. , teria discutido com o marido, C. S. P. dos S., de 23 anos, e, em meio ao desentendimento, atingiu o homem com um golpe de faca na região do abdômen.

Mesmo ferido, o rapaz foi socorrido pela própria agressora, que o levou ao hospital municipal. Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi transferido para o Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada.

A vítima confirmou à polícia que a companheira foi a autora da facada. Já a acusada confessou a agressão, mas afirmou não saber o paradeiro da faca utilizada.

Diante da gravidade da situação, ela foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde foram tomadas as providências legais. O caso está sendo investigado.

Do Júnior Campos