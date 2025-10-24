Homem morre após passar mal em hotel às margens da BR-232, em Serra Talhada

Um homem de 43 anos morreu na tarde desta sexta-feira (24) depois de sofrer um mal súbito e cair no hall de um hotel localizado às margens da BR-232, na saída para Salgueiro, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

De acordo com informações, ele havia acabado de chegar ao local para se hospedar quando passou mal e perdeu a consciência. Testemunhas relataram que o homem caiu repentinamente no hall e não voltou a responder.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas, ao chegar ao hotel, a equipe constatou que o homem já estava sem vida.

A Polícia Civil esteve no local e realizou os procedimentos de praxe. O corpo foi encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO), que deverá confirmar a causa da morte e esclarecer se o caso foi resultado de um mal súbito.