INSS alerta 4 milhões de beneficiários para realização de prova de vida; aviso foi enviado em extrato bancário

O órgão informou que o aviso foi enviado pelo extrato do banco responsável pelo pagamento do benefício.

Segundo o INSS, são pessoas cuja prova de vida não pôde ser feita automaticamente pelos sistemas da autarquia.

Agora, quem foi alertado terá 30 dias (a partir da data do aviso) para realizar o procedimento, sob risco de bloqueio dos pagamentos.

Como fazer a prova de vida

Para realizar a prova de vida, é preciso:

acessar o site ou aplicativo Meu INSS; e

fazer login e seguir as instruções para o reconhecimento facial, se for solicitado.

Segundo o INSS, em alguns bancos a prova de vida pode ser feita pelo comparecimento presencial na agência bancária responsável pelos pagamentos. Neste caso, é necessário apresentar documento oficial com foto.

Também há bancos permitem a realização da prova de vida online, pelas próprias plataformas da instituição (aplicativo ou site oficial).