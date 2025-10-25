Três pessoas ficam feridas em colisão entre carro e moto em São José do Belmonte

Um acidente de trânsito deixou três pessoas feridas na tarde desta quinta-feira (24) na Avenida Euclides de Carvalho, no bairro Cacimba Nova, em São José do Belmonte, no Sertão Central.

De acordo com informações do 14° Batalhão de Polícia Militar, o acidente envolveu um carro modelo Fiat Uno, de cor verde e placa KJH-1671, e uma motocicleta NXR 160 Bros, de cor preta e placa SNT-5H81. O condutor do automóvel relatou aos policiais que ao mudar de faixa foi surpreendido pela moto, que seguia com três ocupantes, ocorrendo a colisão lateral.

Com o impacto, a motociclista sofreu ferimentos e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Já os outros dois ocupantes — uma mulher e uma criança — foram levados por populares para a unidade de saúde do município, onde receberam atendimento e foram liberados após constatadas apenas escoriações leves.

Durante o atendimento da ocorrência, foi verificado que a condutora da motocicleta não possuía habilitação para conduzir o veículo. O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil local para as medidas legais cabíveis.