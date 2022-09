Homem morre após ser atropelado em Serra Talhada

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Francinildo José da Silva, de 41 anos, estava andando de bicicleta quando foi atingido por um carro. Ele não resistiu e morreu no local.

O motorista do carro fugiu sem prestar socorro à vítima. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. O corpo do homem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru. Do Vila Bela Online