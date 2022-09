UFRPE abre concurso com vagas para o campus Serra Talhada

São 28 vagas no estado e salários de até R$ 9,6 mil.

Estão abertas até o dia 20 de outubro as inscrições para um concurso público com 28 vagas na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Todas as vagas são para professores de diversos campos de conhecimento.

Os salários são de R$ 4.472,64, para quem tem graduação, mas podem chegar a R$ 9.616,18, para os profissionais que têm doutorado. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e as inscrições podem ser feitas no site da universidade. No mesmo portal, estão disponíveis o edital e anexos.

A maioria das vagas é para o campus sede da UFRPE, no bairro de Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife. Há, também, oportunidades para a Unidade Acadêmica de Serra Talhada, no Sertão; Unidade Acadêmica de Belo Jardim, no Agreste; e para a Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife.

Para a Unidade Acadêmica de Serra Talhada as vagas são para as áreas de Teoria Econômica/Métodos Quantitativos e Economia Matemática/Economia Aplicada/ Economia Política e História Econômica; Língua Portuguesa; Ciência de Dados/ Programação/ Sistemas de Informação/ Informática/ Engenharia de Software; Fundamentos das Atividades Físicas e Esportivas na Educação Física; e Morfologia Animal.

Do total de vagas, 5% são destinados a pessoas com deficiência. Também há reserva de 20% das vagas para pessoas pretas ou pardas. É cobrada uma taxa de inscrição de R$ 160, ou de R$ 220, para candidatos com título de doutor. Pessoas em situação de vulnerabilidade social podem pedir isenção até o dia 2 de outubro.