Homem portando maconha é apreendido pela PM no Bairro Universitário em Serra Talhada

Policiais Militares do 14º BPM, durante patrulhamento por volta das 18h no Bairro Universitário em Serra Talhada neste sábado (12), visualizaram um homem em atitude suspeita. Logo em seguida realizaram abordagem pessoal onde encontraram uma bolsa contendo 4 (quatro) recipientes contendo uma substância análoga a maconha.

O acusado informou ser usuário e disse que comprou a maconha na cidade de Belém do São Francisco . Diante do ocorrido ,encaminharam o imputado junto com o entorpecente apreendido a Delegacia de polícia local para serem tomadas as medidas cabíveis. Do Vila Bela Online