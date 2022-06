Homem quebra medida protetiva em São José do Belmonte e é levado à delegacia

Policiais Militares do 14º BPM foram solicitados pela central de operações para verificar uma quebra de medida protetiva no endereço citado. Chegando ao local, Bom Nome ; São Jose Do Belmonte – PE, a vítima relatou que o imputado já teria sido preso anteriormente por quebra de medida protetiva e que atualmente usava tornozeleira eletrônica e que no dia de hoje o acusado estava bebendo e teria por conta própria cortado a tornozeleira e logo após, teria indo na porta da sua casa, e perguntado se ela teria ido a missa na noite de ontem, tomando destino ignorado, logo apos.

De imediato, foram realizadas diligências, onde o imputado foi localizado em um bar. Diante o fato. O imputado foi conduzido a DPC local para devidas providências. Do Vila Bela Online