Jovem descobre gravidez avançada apenas três dias antes do parto, em Fortaleza: ‘nasceu perfeita’

Uma jovem cearense descobriu que estava com quase nove meses de gravidez somente três dias antes do parto em um hospital particular de Fortaleza. A mulher procurou a emergência da unidade na segunda-feira (6), se queixando de cólicas e chegou a receber um diagnóstico de suspeita de tumor no ovário, mas um ultrassom pélvico mostrou o bebê, e o parto ocorreu na quinta-feira (9)

“Foi uma surpresa, já que eu não estou em um relacionamento e já estava quase nascendo, mas em 24 horas minha família fez enxoval, organizou tudo, adaptou toda a casa e me apoiou em tudo. Nesses 8 meses eu bebi, comi sushi, corri e cai de salto alto, pintei cabelo, tomei remédios, mas Deus foi tão maravilhoso que ela nasceu perfeita”, disse a mulher.

Segundo a jovem, que não quer ser identificada, ela teve a última relação sexual em outubro de 2021. Desde então, ela menstruou normalmente, não teve enjoos nem aumento expressivo peso, até maio deste ano.

“Do início de maio para cá foi que aumentei cerca de 3 a 4 quilos, mas a barriga cresceu pouquíssimo, tipo ‘barriguinha de cerveja’. Na segunda, passei o dia com cólica e sensação como se fosse uma água descendo, como se eu não conseguisse segurar o xixi. Decidir ir à emergência para ver o que era”, relembrou a mulher.

Durante o atendimento, a jovem que tem endometriose – uma doença inflamatória em que o tecido que reveste o útero se deposita em regiões como ovário e intestino – chegou a receber o diagnóstico de suspeita de tumor no ovário, devido a casos anteriores na família. Porém, um ultrassom mudou a história dela. Do Vila Bela Online