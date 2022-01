Homem suspeito de crime em Pernambuco é morto

Na noite deste sábado dia (22), um indivíduo natural de São José do Belmonte, no Sertão pernambucano, que residia na cidade do Crato, no Estado do Ceará, foi morto a tiros no Bairro de Vila Alta.

Segundo a reportagem do Site Miséria, dois homens em uma moto, deram cabo da vida de José Natanael de Lima, que estava para completar 24 anos, de idade na próxima quarta feira.

Ainda de acordo com a polícia, José Natanael era envolvido em crimes de pistolagem. Inclusive teria sido o piloto da moto usada no assassinato de um policial em São José do Belmonte.

Na última quinta-feira ele foi visto fazendo fotos da agência do Banco do Brasil no Crato, quando foi preso. No seu celular , um áudio faz relação com plano de matar um casal em Crato.