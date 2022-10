Hospital Regional Emília Câmara abre processo seletivo para cadastro de reserva

O Hospital Regional Emília Câmara (HREC), em Afogados da Ingazeira, abriu processo seletivo (Nº 02/2022) visando cadastro reserva, para diversas áreas, visando desempenhar atividades inerentes à área solicitada.

As vagas são para os seguintes cargos: Auxiliar Administrativo, Auxiliar em Manutenção, Biomédico, Costureira, Fonoaudiólogo, Técnico em Enfermagem, Técnico em Análises Laboratoriais, Médico Clínico Geral, Médico Anestesista, Médico Cirurgião Geral Geral, Médico Intensivista, Médico Ginecologista Obstetra, Médico Cirurgião Vascular e Médico Pediatra e Neonatologista.

Os interessados devem encaminhar seus currículos, constando o nome completo do candidato e a função pleiteada, para o e-mail [email protected] , até o dia 12 de outubro de 2022, atendendo todas as disposições previstas no edital que se encontra no site do HREC ( http://hrec.org.br/index.php/editais ). Do Nill Júnior