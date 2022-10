Homem tem motocicleta roubada quando trafegava na zona rural de Serra Talhada

Informações enviadas pela delegacia de Polícia Civil ao programa Frequência Democrática nesta quinta-feira (06) notifica mais um roubo de uma motocicleta no distrito de Santa Rita, zona rural de Serra Talhada.

A vítima compareceu a delegacia informando que havia sido abordado por uma pessoa de sexo masculino (identidade não identificada) que se encontrava armado com uma espingarda (modelo não identificado) quando se dirigiu em sua direção ameaçando assalto.

Acompanhado de sua mãe a vítima tenta escapar do local mas o acusado continuou a abordagem e apontou a arma ao seu lado direito do rosto obrigando descer da moto e deixar todos os pertences. Após conseguir a motocicleta o acusado seguiu levando sua CNH e o título de eleitor. Do Vila bela Online