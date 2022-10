Vereadores de Serra Talhada cravam apoio à Raquel Lyra, diz Dr. Jailson Araújo

Em entrevista a Rádio Vilabela FM no programa A Voz da Notícia com Anderson Tennens, Dr Jailson Araújo falou sobre o 2º turno das eleições 2022 que acontecerá no próximo dia 30 e a costura partidária que esta acontecendo em Serra Talhada.

Dr. Jailson cravou que vereadores de Serra Talhada já declararam apoio à candidatura de Raquel Lyra a governadora. Sendo eles: Romério do carro de som, Agenor de Melo, China Menezes e Rosimério de Cuca mas, a prefeita Márcia Conrado (PT )ainda não se pronunciou. A expectativa é que a prefeita ainda nesta semana declare quem deve apoiar ou libere o grupo para escolher quem apoiar.

“O PT é um partido cheio de tendências com alinhamento correto. Márcia sempre manteve um bom relacionamento com seu grupo partidário e com Humberto Costa que é o líder maior do PT em Pernambuco. Aguardamos o debate decisivo de seguir o grupo ou a vontade do partido. Se ela decidir seguir o grupo estaremos juntos com Raquel Lyra no 2º turno. Acredito bastante e confio que a candidata será majoritária em Serra Talhada,” disse Dr. Jailson.