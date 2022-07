IF Sertão-PE Serra Talhada divulga edital para concessão de uso da cantina

O campus Serra Talhada do IFSertãoPE publicou o edital do Pregão Presencial n° 16/2022, cujo objeto trata da concessão onerosa de direito de uso de espaço físico para instalação e funcionamento da cantina da unidade de ensino.

As propostas poderão ser entregues às 9h30, do dia 12 de julho de 2022, no próprio campus, que localiza-se na PE 320, Km 126, S/n, Fazenda Estreito, Zona Rural, sentido Calumbi, Serra Talhada (PE).

Acesse aqui os documentos do procedimento licitatório.

Do Vila Bela Online