Colisão entre carros e caminhonete deixa ex-vereador morto na BR-232, em Arcoverde

Uma colisão entre dois carros e uma caminhonete deixou um ex-vereador morto na noite do sábado (9), no km 241 da BR-232, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. A vítima foi identificada como Geraldo Vaz Cavalcanti, de 69 anos, ele era ex-vereador de Arcoverde.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, dois carros que seguiam em sentidos contrários colidiram lateralmente e rodaram na pista. Na sequência, uma caminhonete colidiu na traseira de um dos carros, no qual o ex-parlamentar estava. Ele morreu no local.

“O motorista e o passageiro da caminhonete ficaram feridos e foram encaminhados a um hospital de Arcoverde. O motorista da caminhonete realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal”, conforme informou a PRF.

O motorista do outro carro não estava mais no local quando a viatura chegou. Além da PRF, a PM, o Corpo de Bombeiros, IC e Polícia Civil estiveram no local. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Do Vila Bela Online