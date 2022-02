IFSertão oferece 75 vagas para cursos técnicos no campus Serra Talhada

O campus Serra Talhada do IFSertão-PE está com inscrições abertas até o dia 23 de fevereiro para o Processo Seletivo Complementar, destinado a preencher vagas remanescentes dos cursos técnicos nas modalidades Médio Integrado ao Técnico e Subsequente. A seleção é regida pelo edital nº 02/2022.

Qualquer pessoa interessada pode se inscrever, desde que atenda aos requisitos da seleção. Para se inscrever na a modalidade Médio Integrado, é necessário ter concluído o 9º ano do Ensino Fundamental, e para para o Subsequente é preciso ter o Ensino Médio completo.

Na modalidade Médio Integrado ao Técnico, são 27 vagas para o curso de Edificações, no turno da tarde. Na modalidade Subsequente, serão 18 vagas para Logística, à noite, e 30 vagas para Refrigeração e Climatização, à tarde. Todas as vagas são para início imediato, no semestre atual (2022.1).

A inscrição e os cursos são totalmente gratuitos, por meio de formulário eletrônico. A seleção será por meio de sorteio eletrônico. Qualquer dúvida poderá ser enviada para o endereço eletrônico [email protected] Do Nill Júnior