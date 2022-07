IFSertão-PE abre inscrições para processo seletivo com 213 vagas

As vagas são distribuídas entre cursos ofertados pelos campi Petrolina, Floresta, Salgueiro, Ouricuri e Serra Talhada.

O Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE) abriu inscrições, nesta quarta-feira (29), de Processo Seletivo para preenchimento de vagas através dos critérios de transferência, reingresso de outra Instituição de Ensino Superior (IES), Professor da Rede Pública de Ensino e portador de diploma, com ingresso no segundo semestre do ano letivo de 2022.

No campus Petrolina, as vagas são para os cursos de Tecnologia em Alimentos (17 vagas); Licenciatura em Química (11); Licenciatura em Física (12); Licenciatura em Computação (12) e Licenciatura em Música (5). Para o campus Petrolina Zona Rural, as vagas destinam-se a Agromomia (5) e Viticultura e Enologia (10). Em Salgueiro, há vagas em Tecnologia em Alimentos (23); Licenciatura em Física (24) e Sistemas Para Internet (19). O campus Floresta dispõe de 13 vagas para Gestão da Tecnologia da Informação e 11 vagas para Licenciatura em Química. Em Ouricuri, são 24 vagas disponíveis em Licenciatura em Química. Por fim, o campus Serra Talhada oferta 27 vagas em Licenciatura em Física.

As inscrições estarão abertas no período de 29/06/2022 a 24/07/2022, através de sistema eletrônico no link. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. para este Processo Seletivo.

Todas as informações referentes a documentação, critérios, cronograma e outras estão disponíveis no edital nº 44/2022, que rege a seleção. Dúvidas deverão ser encaminhadas exclusivamente para a Comissão do Processo Seletivo, através do [email protected] Confira aqui o edital. Do Nayn Neto