Pernambuco segue sem reduzir ICMS

Até agora, pelo menos onze estados já anunciaram a redução do imposto para tentar frear o aumento no preço dos combustíveis. Os governos do Rio de Janeiro, Santa Catarina e Minas Gerais anunciaram, hoje, a redução do ICMS sobre combustíveis seguindo a lei federal que impôs um teto para o imposto estadual com o objetivo de conter a inflação e o impacto dos preços altos aos consumidores.

Nesta linha, Pernambuco segue sendo cobrado por parlamentares de oposição para cumprir a lei sancionada pelo Governo Federal. Através de um ofício que foi entregue, hoje, no Palácio do Campo das Princesas, o deputado estadual Coronel Alberto Feitosa cobrou que o governador Paulo Câmara cumpra a lei complementar que reduz o ICMS.