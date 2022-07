Central do CadÚnico abre aos sábados neste mês

A partir de amanhã, a Central de Atendimento do Cadastro Único da Prefeitura do Recife, no Bairro de Santo Antônio, irá abrir as portas para a população durante todos os sábados de julho (à exceção do feriado do dia 16), entre 8h e 15h.

A medida visa promover a regularização dos cadastros junto ao Governo Federal, uma das exigências para receber o Auxílio Municipal e Estadual (AME), apoio financeiro destinado às famílias afetadas pelas chuvas que atingiram o município.