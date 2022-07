Léo Magalhães volta a ser criticado por desrespeito a fãs no Sertão

O cantor Léo Magalhães voltou a ser criticado por tratar mal fãs no Sertão.

Em Itapetim, ao contrário de atrações como Maciel Melo e Fulô de Mandacaru, que atenderam bem a todos, Léo Magalhães deu show de estrelismo. Limitou acesso de fãs e atendeu poucas pessoas por obrigação.

Na saída, várias pessoas aguardavam para ver o sertanejo, mas ele decidiu sair direto no carro que o aguardava na porta do camarim, segundo o Repórter do Sertão.

Poucos dias antes esteve no Arraiá do Sebá, festa que Sebastião Oliveira deu em Serra Talhada.

Segundo o Blog do Magno, no camarim, deu patada em todo mundo, em gente que trabalhava e nos fãs que pediram fotos ao lado dele. Gritou com seus seguranças que cumpriam apenas ordens da organização do evento: o acesso ao camarim dele mediante credenciamento e exibição da pulseira de controle.

“Eu mesmo presenciei uma cena da sua estupidez ao se dirigir a um segurança que estava na porta de acesso ao camarim”, disse Magno. Muita gente saiu de lá sem assistir ao show dele. Pelo nível e falta de educação, tem muito gestor dizendo que não o contrata mais.

Sobre o episódio em Itapetim, a produção enviou uma nota fria:

“A assessoria do cantor Léo Magalhães esclarece que são distribuídas 30 pulseiras para atendimento de convidados, neste show ultrapassou este limite. O cantor sempre agiu com respeito, principalmente na região nordeste que tanto o acolhe. Infelizmente, fatores externos como, logística o impede de permanecer no local do show, pós apresentação. Desde já agradecemos a compreensão”. Do Nill Júnior