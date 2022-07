Presidenta da Amupe participa de encontro com vereadoras pernambucanas

Única mulher a presidir uma associação de municípios no Brasil, a presidenta da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe) e prefeita de Surubim, Ana Célia participou nesta sexta-feira (01.07), no município de Gravatá, da mesa de abertura do Encontro de Mulheres Vereadoras de Pernambuco, promovido pela União dos Vereadores de Pernambuco (UVP).

Ana defendeu a importância da organização coletiva das mulheres e do fortalecimento dos laços da representatividade feminina na política.

“O nosso maior obstáculo é o preconceito. Quanto mais mulheres ocuparem os espaços de poder, maior serão as nossas conquistas. Que este Encontro e outros espaços sejam promovidos para integrarmos ainda mais as mulheres na política”, ressaltou a presidenta da Amupe.

O Encontro de Mulheres Vereadoras vai até amanhã e tem uma programação diversa com palestras e capacitações para o legislativo municipal feminino de Pernambuco. Do Nill Júnior