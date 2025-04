IFSertãoPE abre 280 vagas para reforço escolar com auxílio de R$200 para estudantes do 9º ano

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE) está com inscrições abertas para a seleção de estudantes do 9º ano do ensino fundamental da rede pública para o “Programa PartiuIF”. Iniciativa que visa reduzir desigualdades educacionais e preparar alunos para o ensino médio. Interessados podem se inscrever gratuitamente até 06 de abril, pela internet (clique aqui).

O curso terá 320 horas de atividades ao longo de oito meses, com aulas de português, matemática, ciências da natureza e práticas suplementares. Os selecionados receberão auxílio de R$200 em oito cotas (totalizando R$ 1.600), depositados em conta bancária, condicionado à frequência mínima de 75% nas aulas.

Ao todo, são 40 vagas por campus do IFSertãoPE, distribuídas em Floresta, Ouricuri, Petrolina, Petrolina Zona Rural, Salgueiro, Santa Maria da Boa Vista e Serra Talhada. Do total de vagas, metade é destinada a estudantes que cursaram todo o ensino fundamental em escolas públicas, que tenham renda familiar bruta de até um salário-mínimo por pessoa, que se autodeclarem pretos, pardos, indígenas ou quilombolas e pessoas com deficiência.

Para os outros 50% das vagas, não há exigência de comprovação de renda, sendo exigido que o estudante apenas tenha cursado todo o ensino fundamental na rede pública. A seleção será realizada por sorteio eletrônico.

O candidato que for sorteado deve realizar a pré-matrícula no campus da vaga, nos dias 09 e 10 de abril, apresentando os seguintes documentos: cópia do RG, do CPF, do comprovante de residência, declaração escolar ou declaração de concluinte do ensino fundamental em escola pública e foto do cartão do banco.

DO Vila Bela Online