Dia 26 de abril, Serra Talhada será palco do maior evento de Poesia de Bancada do Planeta.

Mais de 80 Poetas participando do Maior FESTIVAL de Poesias de Bancada do Mundo!

Show com Violeiros Repentistas, artistas da Terra e os maiores Poetas de Bancada do Brasil declamando as suas estrofes.

Vá prestigiar a nata da poesia nordestina e brasileira!