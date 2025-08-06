IFSertãoPE abre inscrições para cursos técnicos gratuitos em Serra Talhada e demais cidades do interior do estado

O Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE) abre inscrições nesta sexta-feira (08), para os processos seletivos de cursos técnicos gratuitos nas modalidades Ensino Médio Integrado e Subsequente (pós-médio), com ingresso em 2026. As inscrições seguirão até o dia 14 de setembro.

No campus Serra Talhada, estão sendo ofertados quatro cursos presenciais e gratuitos:

Ensino Médio Integrado ao Técnico em Edificações – Manhã (36 vagas)

Ensino Médio Integrado ao Técnico em Mecânica – Tarde (36 vagas)

Ensino Médio Integrado ao Técnico em Logística – Manhã (36 vagas)

Curso Técnico Subsequente em Refrigeração e Climatização – Noite (36 vagas)

A modalidade Ensino Médio Integrado é voltada para estudantes que estão concluindo ou já concluíram o Ensino Fundamental (9º ano), esses estudantes começarão as aulas em fevereiro de 2026. Já o curso Subsequente é direcionado a quem já concluiu o Ensino Médio e as aulas terão início em agosto de 2026.

A seleção para os cursos Médio Integrado será feita por análise do histórico escolar, levando em consideração as notas de Língua Portuguesa e Matemática do 7º e 8º anos. Para o curso subsequente, o critério de classificação será o sorteio eletrônico entre os inscritos. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site https://selecao.ifsertaope.edu.br e seguir as orientações do edital. O processo é totalmente gratuito.

O processo contempla ampla concorrência e reserva de vagas para candidatos de escolas públicas, pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas, além de cotas raciais e de renda, conforme legislação vigente. Com oferta de vagas em Floresta, Ouricuri, Petrolina, Salgueiro, Santa Maria da Boa Vista e Petrolina Zona Rural, o IFSertãoPE se destaca por levar educação de qualidade a diferentes regiões do estado. Em Serra Talhada, os cursos fortalecem a qualificação técnica e o acesso ao ensino público federal.

Para todos os candidatos que desejam se inscrever é fundamental ler o edital da seleção.

Clique aqui para ter acesso ao Edital 101/2025 – para os cursos de Ensino Médio Integrado.

Clique aqui para ter acesso ao Edital 102/2025 – para os cursos Subsequentes.