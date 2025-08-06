Polícia recupera moto roubada e prende suspeito que se identificou como integrante do PCC em Calumbi

Uma abordagem de rotina realizada por policiais militares do 14º BPM resultou na recuperação de uma motocicleta roubada e na prisão de um homem por ameaça e desacato, no município de Calumbi, no Sertão do Pajeú.

A ocorrência foi registrada na noite da última terça-feira (5), por volta das 21h, na Avenida Ailton de Bras Souza, no centro da cidade.

Durante um bloqueio policial no local, dois indivíduos que trafegavam em uma Honda Biz prata receberam ordem de parada.

Ao realizar a verificação do número do chassi da motocicleta (9CJC4210AR10135), foi constatado que o veículo tinha registro de roubo na cidade de Guarujá, no estado de São Paulo.

Ao receber voz de prisão, um dos suspeitos, identificado pelas iniciais I.R.A., residente na Rua 9, bairro Alto do Bom Jesus, em Serra Talhada, ameaçou os policiais, afirmando ser integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC). De forma intimidadora, ele declarou estar “de férias” e que “isso não iria ficar assim”.

Diante da gravidade da situação, I.R.A. foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais. Ele foi autuado em flagrante por ameaça, desacato e receptação.

