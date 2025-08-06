“Eu sei da minha verdade”, diz Juliana Tenório após decisão do TRE-PE que cassou seu mandato

Após a decisão unânime do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), que cassou o mandato de Juliana Tenório e anulou os votos da chapa do Solidariedade por fraude à cota de gênero, Juliana usou suas redes sociais para se pronunciar pela primeira vez.

Juliana agradeceu o apoio recebido desde a divulgação da decisão e afirmou que permanece tranquila diante das acusações.

“Tô passando aqui só pra agradecer pelas mensagens de carinho que eu venho recebendo desde ontem. O apoio. Queria agradecer mesmo e também poder dizer sobre muitos comentários que rolam por aí, pelos blogs de pessoas, pessoas que não me conhecem, não conhecem a minha história.”

Juliana também afirmou que os ataques não a abalam:

“Então, assim, isso não me afeta. Porque eu sei da minha verdade, eu sei do meu coração.”

E finalizou o desabafo reforçando sua fé:

“E às vezes a justiça humana pode até falhar. Mas a de Deus, ela não falha não. Porque Ele vê. Ele tudo vê.”

Contexto da decisão

O TRE-PE julgou procedente a ação que apontava fraude à cota de gênero na chapa proporcional do partido Solidariedade em Serra Talhada. Duas candidaturas femininas foram consideradas fictícias: Jéssica Bianca e Ana Michele de Barros Silva.

A Corte determinou a cassação de todos os registros e diplomas da legenda, incluindo o de Juliana Tenório, e aplicou pena de inelegibilidade por oito anos à vereadora, às duas candidatas e ao presidente municipal do partido, Waldir Tenório Júnior.

A decisão tem execução imediata, com anulação dos votos da chapa e recontagem para redistribuição das vagas na Câmara Municipal. Ainda cabe recurso ao TSE, mas sem efeito suspensivo.

Do Júnior Campos