Operação de Trânsito em Serra Talhada resulta em notificações e veículo recolhido

A Polícia Militar realizou, na noite da última terça-feira (05), mais uma edição da Operação Trânsito Seguro em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú. A ação aconteceu das 19h20 às 23h50 e teve como objetivo intensificar a fiscalização e promover mais segurança nas vias urbanas da cidade.

As abordagens ocorreram em pontos estratégicos: em frente ao Auto Posto do Cristo, em frente à Sedan Rações, na Academia das Cidades do IPSEP e após a ponte da Caxixola. Diversos veículos foram fiscalizados durante a operação.

Como resultado, foram emitidas quatro notificações de trânsito.

Além das autuações, uma motocicleta de placa foi recolhida por infrações.