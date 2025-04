IFSertãoPE divulga seleção de cadastro de reserva para professores do curso “Seja Empreendedor” com vagas para Serra Talhada

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proext) do IFSertãoPE divulgou, nesta sexta (11), o edital nº 37/2025, referente à realização de inscrições no processo seletivo para cadastro de reserva de bolsistas para atuação como professor, no Curso de Formação Continuada “Seja Empreendedor”, na modalidade presencial, do Programa de Apoio ao Empreendedorismo(PAEM). Há vagas para Serra Talhada e demais campi do Instituto nas áreas de Administração, Economia, Ciências Contábeis entre outras.

Poderão inscrever-se no Processo Seletivo profissionais externos e servidores públicos federais ativos ou inativos do IFSertãoPE, que possuam a qualificação exigida no Edital. As inscrições são gratuitas e ocorrerão, exclusivamente, via internet, através do formulário de online https://forms.gle/ qhu3ywCPKZJAb6jx7 , no período de 14/04 à 23/04/2025. Detalhes de vagas, remuneração, requisitos de formação para participação e outras informações poderão ser consultadas no edital.

O PAEM – Programa de Apoio ao Empreendedorismo Missão Sertão nasce da oportunidade de integrar políticas públicas para promover o desenvolvimento socioeconômico do povo sertanejo em Pernambuco. Como uma instituição de educação, pesquisa, extensão e inovação, o IFSertãoPE preocupa-se com a inserção dos educandos no ambiente de trabalho, seja pela busca de maior empregabilidade nos cursos regulares ofertados, como também pelo estímulo contínuo ao empreendedorismo.

Acesse aqui o edital nº 37/2025.