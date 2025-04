Redação Waldemar Oliveira marca terceiro ano na Comissão de Constituição e Justiça com atuação destacada

O deputado federal Waldemar Oliveira (Avante-PE) completa seu terceiro ano como membro titular (indicação da liderança do Avante) da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados, consolidando-se como uma figura ativa e influente no colegiado considerado o mais importante da Casa.

Representante de Pernambuco, Waldemar tem se destacado por sua participação em debates cruciais e pela defesa de pautas que impactam diretamente o desenvolvimento do estado de Pernambuco e do país.

Eleito em 2022 com mais de 140 mil votos, Waldemar Oliveira chegou ao Congresso trazendo a experiência de advogado e professor de Direito, além de um legado familiar de seis décadas na política pernambucana.

Desde então, sua recondução como titular da CCJC em 2024, pelo segundo ano consecutivo, reflete o reconhecimento de seu partido, o Avante, e dos colegas parlamentares ao trabalho realizado. “Estou honrado por continuar contribuindo com uma comissão tão relevante. Nosso foco é garantir que as leis sejam justas e atendam às necessidades do povo brasileiro”, declarou o deputado.

Neste terceiro ano, Waldemar tem se empenhado em temas como a regulamentação do exercício da advocacia pública e a fiscalização de serviços essenciais, muitas vezes conectando as demandas de Pernambuco às discussões nacionais. Sua atuação também se estende à presidência da Comissão de Administração e Serviço Público, cargo que assumiu em março de 2024, onde prioriza questões como o equilíbrio salarial dos servidores e a eficiência na gestão pública.

Para os pernambucanos, a presença de Waldemar Oliveira na CCJC é vista como uma ponte para levar as necessidades dos 184 municípios do estado ao Congresso. “Meu mandato é para representar cada cidade de Pernambuco e construir um legado de desenvolvimento”, afirmou, reforçando seu compromisso com a população que o elegeu.

Além disso, como vice-líder do governo na Câmara desde 2023, Waldemar tem desempenhado um papel estratégico na articulação de projetos prioritários do Executivo, especialmente aqueles voltados ao Nordeste. Sua trajetória no terceiro ano da CCJC evidencia uma combinação de dedicação técnica e proximidade com as bases, consolidando-o como uma das lideranças em ascensão no cenário político nacional.

Do Júnior Campos