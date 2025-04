Serra Talhada: homem em surto agride esposa e ameaça suicídio

Um homem em surto, aparentemente sob efeito de entorpecentes, causou uma grande confusão na manhã deste domingo (13), no bairro Alto Bom Jesus, em Serra Talhada, Sertão do Pajeú. De acordo com relatos, o indivíduo agrediu a própria companheira e, ao perceber a chegada das autoridades, subiu no telhado da residência.

Em estado de descontrole, ele quebrou diversos cômodos da casa, destruiu todas as telhas e danificou uma motocicleta. Em seguida, passou a correr pelos telhados vizinhos, ameaçando se jogar.

O 14º Batalhão da Polícia Militar foi acionado, junto com uma equipe do Corpo de Bombeiros, que deu início a uma operação de contenção e negociação. Após algum tempo de conversa, o homem acabou se entregando voluntariamente.

Apesar dos prejuízos materiais, não houve registro de feridos graves. A companheira do agressor deve receber acolhimento e acompanhamento das autoridades competentes. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Do Júnior Campos