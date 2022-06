Incêndio com ônibus na PE 320: perícia definirá causa, diz empresa

A empresa Nunes Transportes e Turismo divulgou nota sobre o incêndio em um de seus ônibus nesta segunda, na PE 320. Foi fo final da manhã desta segunda-feira (30).

O veículo vinha de São Paulo. O motorista chegou a usar um extintor na tentativa de controlar o incêndio. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que o fogo deixou o veículo totalmente destruído. O Corpo de Bombeiros esteve no local. A empresa tem sede em Itapetim.

Apesar do susto ninguém ficou ferido. Os passageiros conseguiram ainda retirar boa parte das bagagens. “A Nunes Transportes e Turismo informa que o incêndio que com um dos ônibus da empresa foi uma fatalidade. Apesar do susto, ninguém sofreu ferimentos e todos os passageiros estão bem. A empresa prestou todo suporte aos passageiros. Imediatamente outro ônibus foi para o local do incidente e todos foram levados ao encontro de suas famílias”.

A empresa falou sobre as prováveis causas do incêndio. “Ainda não sabemos o que pode ter ocasionado o incêndio , já que toda nossa frota está com as revisões em dia. No momento os bombeiros foram acionados e será feita uma perícia para averiguar a causa”.

Ao final, a empresa informou que irá dar toda assistência necessária a todos que estavam no ônibus e mais uma vez se solidariza com cada um que passou por este grande susto. “Graças a Deus todos saíram ilesos”, completou. Do Nill Júnior