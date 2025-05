Incêndio criminoso é registrado em residência no bairro Fátima, em Flores

A Polícia Militar foi acionada, na madrugada desta quinta-feira (16), para averiguar uma ocorrência de incêndio criminoso em uma residência localizada na Rua Ruy Barbosa, no bairro Fátima, em Flores, Sertão do Pajeú.

Segundo informações repassadas à equipe do 14º BPM, a vítima, uma agricultora de 30 anos, relatou que não se encontrava em casa no momento do ocorrido, mas foi informada por vizinhos de que um sofá dentro de sua residência havia sido incendiado. O fogo foi contido com a ajuda de populares, evitando maiores danos estruturais ao imóvel.

A vítima afirmou ainda que vem recebendo ameaças anônimas pelo WhatsApp, com mensagens que fazem referência a queimaduras e ameaças de morte. Ela suspeita que o crime possa ter sido motivado por ciúmes, uma vez que as ameaças começaram após o início de um novo relacionamento. Apesar disso, não soube identificar o possível autor.

O caso foi registrado e será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Flores. Um inquérito foi instaurado.