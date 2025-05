João Duque Filho é nomeado assessor na Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo de Pernambuco

O empresário João Duque Filho, conhecido como Duquinho, foi nomeado para o cargo de assessor de monitoramento de qualificação na Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo do Estado de Pernambuco. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado e é retroativa ao dia 15 de maio de 2025 .

Duquinho é irmão do deputado estadual Luciano Duque e foi candidato a vereador em Serra Talhada pelo partido Avante nas eleições municipais de 2024, obtendo 533 votos . Sua nomeação reforça a presença de aliados de Sebastião Oliveira, presidente estadual do Avante, na gestão da governadora Raquel Lyra. A Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo é atualmente comandada por Emmanuel Fernandes, o Manuca, ex-prefeito de Custódia, também indicado pelo Avante.

A nomeação de Duquinho ocorre em meio a movimentações políticas que fortalecem a influência do Avante no governo estadual,