Incêndio registrado em área residencial de Afogados

Leitores do Nill Júnior informaram acerca de um incêndio no quintal de uma residência, na rua Diomedes Gomes, no centro de Afogados da Ingazeira.

O local fica nas imediações da pizzaria Estação. O Corpo de Bombeiros foi acionado e de pronto compareceu ao local. Chamou atenção o descaso do transporte inadequado para combate ao incêndio, através de um reservatório de apenas 500 litros.

O foco está sendo contido com suporte de equipamento manual.

Uma academia próxima teve que ter as atividades paralisadas em virtude da forte fumaça que adentrou no local, tornando impraticável a realização de exercícios.

Segundo os donos do imóvel, ainda não é possível afirmar o que pode ter causado as chamas. O calor intenso e outros fatores podem contribuir para episódios dessa natureza. Do Nill Júnior