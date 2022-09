Sede da Sassepe é renovada e foi entregue hoje; Confira os serviços

Drª Ricarda Samara, presidente do IRH, que é órgão responsável pela gestão do Sassepe.

Os beneficiários do Sassepe de Serra Talhada contam agora com a unidade requalificada e com serviços ampliados. No local, além do atendimento do Sassepe e Funape, foi instalado também uma unidade da Perícia Médica do Estado, em uma parceria com a Secretaria de Administração. A entrega da agência requalificada será feita nesta quarta-feira, 28.09.22, pela presidente do Instituto de Recursos Humanos (IRH), Ricarda Samara, e pela Gerente de Perícia Médica, Geórgia Linhares.

As ações atendem a demandas antigas dos servidores e fortalecem a assistência no interior de Pernambuco, tanto das agências do Sassepe quanto da Perícia Médica. Serra Talhada é a 2ª agência requalificada. A 1ª entregue foi a Agência de Ouricuri.

Na Agência são ofertadas consultadas com clínico, dentista, ginecologista e pediatra, além serviços de enfermagem – acompanhamento de hipertenso e diabéticos, curativo, puericultura, pré natal de baixo risco e preventivos. Para as consultas, o beneficiário deverá ligar para a central de marcação. Já os serviços de enfermagem poderão ser agendados na agência. O horário de funcionamento é das 7h às 17h. A Agência de Serra Talhada atende beneficiários de 13 municípios. Do Vila Bela Online