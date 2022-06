Inscrições abertas para nove cursos de pós-graduação oferecidos pelo IFSertãoPE

Os profissionais que estão buscando aperfeiçoamento na área de atuação, almejando ascensão profissional ou expansão do campo de atividade podem recorrer aos cursos de pós-graduação lato sensu. E o Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE) pode ajudar quem está nesta busca. A instituição está oferecendo, por meio do edital n.º 31/2022, 490 vagas em nove cursos de Especialização, nas modalidades ensino a distância com carga horária presencial, totalmente a distância e totalmente presencial. As inscrições estão abertas e prosseguem até às 17h do dia 17 de junho.

Os cursos oferecidos são: Especialização em Gestão Escolar (60 vagas no Campus Santa Maria da Boa Vista), Especialização em Manejo de Solo e Água (10 vagas no Campus Petrolina Zona Rural), Especialização em Pós-Colheita de Produtos Hortifrutícolas (30 vagas também para o Campus Petrolina Zona Rural), Especialização em Tecnologias de Produção de Derivados de Frutas e Hortaliças (15 vagas no Campus Petrolina), Especialização em Recursos Hídricos para o Semiárido (15 vagas para o Campus Salgueiro) e Especialização em Metodologia do Ensino de Línguas (30 vagas também para o Campus Salgueiro).

Há ainda os cursos que estão sendo ofertados nos formatos interpolos (nos polos da Universidade Aberta do Brasil) e intercampi. Na primeira modalidade, estão sendo oferecidas 200 vagas no curso de Pós-Graduação em Docência para Educação Profissional e Tecnológica (Docente EPT), nos polos Afrânio, Cabrobó, Petrolina, São José do Egito e Salgueiro. Na modalidade intercampi, estão disponíveis os cursos Especialização em Ensino de Ciências da Natureza e Matemática, com 70 vagas nas cidades de Salgueiro, Floresta, Ouricuri, Santa Maria da Boa Vista Serra Talhada e Petrolina; para o curso de Especialização em Interculturalidade e Decolonialidade na Educação Escolar Indígena e Quilombola, são 60 vagas para as cidades de Floresta, Salgueiro e Petrolina.

Para concorrer às vagas, os candidatos devem atender aos pré-requisitos estabelecidos pelo edital para cada um dos cursos. Além disso, o estudante deve realizar a inscrição por meio da Internet, informando os dados pessoais solicitados e anexando todos os documentos exigidos. O edital reserva vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos, quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência.

A seleção será feita com base na análise de conformidade da inscrição com as exigências do edital e da consistência da documentação comprobatória das informações declaradas no formulário de autoavaliação, disponível para cada um dos cursos. O resultado final da seleção deverá ser conhecido no dia 8 de julho e as aulas terão início em 8 de agosto.

Para obter informações mais detalhadas sobre o processo de seleção, recomendamos a leitura do edital n.º 31/2022, disponível em anexo. Do Vila Bela Online